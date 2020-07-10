BIST 114.319
DOLAR 6,87
EURO 7,75
ALTIN 397,43
HABER /  EKONOMİ
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?

Değeri 7'ye katlanan şirketle ilgili flaş karar! KAP açıkladı

Değeri son 4 ayda yaklaşık 7'ye katlanan Kent Gıda hisselerinde 'kredili işlem yasağı' ve 'brüt takas' önleyici tedbir uygulanacağı belirtildi.

Abone ol

Hisse değeri son dört ayda yüzde 600 artan ve piyasa değeri Türkiye’nin en büyük özel bankalarından birini geride bırakan Kent Gıda için Borsa İstanbul’da flaş bir karar geldi.

KAP’ta yayımlanan açıklamada, 10 Temmuz’dan itibaren Kent Gıda hisselerinde “kredili işlem yasağı” ve “brüt takas” önleyici tedbir uygulanacağı açıklandı.

Değeri 50 katına çıktı

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi’nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KENT) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle KENT payında 10/07/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut “Açığa Satış Yasağı”na ilave olarak “Kredili İşlem Yasağı” ve “Brüt Takas” önleyici tedbirleri uygulanacaktır.

Halka açıklık oranı yüzde 8,48 olan Kent Gıda’nın piyasa değeri defter değerinin 50 katına çıkarken, fiyat kazanç oranı 400’ler seviyesine yükselmiş durumda. BİST 100 hisselerinde fiyat kazanç oranı ortalaması ortalaması 9 seviyesinde.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Olayın adresi Yalova! Genç kıza sokak ortasında 'şort giyemezsin' dayağı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Abdulkadir Selvi'den bomba kulis! Can Akın Çağlar’ın referansı Gül mü?
Konya'da dehşet! Yabancı uyruklu şahıs önce sevgilisini sonra kendini öldürdü
Kanal İstanbul'un çevresine yeni bir şehir kurulacak! Bomba detaylar var
Dolarda yatay seyir sürüyor! Haftanın son işlem gününde rakamlar
Ayasofya için karar günü! Ya yüksek yargı ya kararname
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2 yeni danışman ataması bakın o isimler kimler!
ÖNCEKİ HABERLER
Salda Gölü'nde 1 Ağustos'tan itibaren sigara yasak
Seda Başbuğ kimdir Acun Ilıcalı'nın ilk eşi kaç yaşında?
Galatasaray pandemi sonrası kabusu yaşadı! Zarar 450 TL
Ömer Bayram: Üzüntülüyüm sorumluluğu üstleniyorum
10 Temmuz zamlı evde bakım maaşı yatan iller listesi-2020
Özer Arkun kimdir yaşı kaç Özer Arkun sevgilisi kimdir?
Yorumlar