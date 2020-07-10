Beşiktaşlı Güven Yalçın'a Fransa'dan iki talip! İşte yapılan teklif
Beşiktaş'ın genç forvet oyuncusu Güven Yalçın için Fransa'nın Nimes ve Bordeaux devreye girdi.Abone ol
Beşiktaş'ın 21 yaşındaki golcüsü Güven Yalçın, Siyah-Beyazlı formayla geçen sezon önemli bir çıkış yapmıştı. 23 maçta 8 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek gelecek için umut veren Güven, bu dönemde ise 25 mücadele sonunda 2 gol atabilmişti.
Görüşmeler sürüyor
Akşam'ın haberine göre, genç oyuncunun oldukça potansiyelli bir isim olduğunu düşünen Fransız ekipleri; Nimes ve Bordeaux'nun Güven için Beşiktaş'la görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi.
Yönetim 5 milyon euro istiyor
Yönetimin 5 milyon Euro'luk talebine Bordeaux'tan son olarak 3 milyon Euro'luk teklif verildiği öğrenildi.