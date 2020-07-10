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Hyundai yaptı! Debriyajı olmayan düz vitesli otomobil görücüye çıkıyor

HİNDİSTAN'da tanıtılan yeni Hyundai Venue, düz vitesli olmasına rağmen araçta debriyaj bulunmuyor.

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Otomobil devi Hyundai Venue modeli için Hindistan'da yeni bir şanzıman seçeneği sunmaya hazırlanıyor.

Düz vitesli araçlardaki gibi vites kolu olan; ancak pedallara baktığınızda sadece fren ve gaz pedalı bulunan otomobil, Hindistan pazarında 1 litrelik T-GDI motoruyla uyumlu olarak satışa sunulacak.

Hindistan'ın yorucu ve karmaşık trafiğini bu şekilde çözüme kavuşturmak isteyen Hyundai, yeni modelde akıllı manuel şanzıman (iMT) teknolojisini kullanıyor.

Debriyaj otomatik devreye giriyor 

iMT sistemi, kompakt olarak bünyesinde Transmission Control Unit (TCU) isminde bir yöneticiye sahip. Bu sayede otomobil siz vites değiştirme durumunda olduğunuzda hidrolik aktüatöre sinyal gönderip debriyajı devreye sokuyor.

Yani bir bakıma otomobil, sizin vites değiştireceğinizi anlayıp debriyaja otomatik olarak basıyor.

Hyundai ile ortaklığı bilinen bir diğer Güney Koreli marka Kia ise bu şanzımanı Sonet SUV modelinde kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor.

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