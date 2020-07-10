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Ukrayna'da 68 yaşında bir Türk'ü öldürdükten sonra cesedini 14 parçaya ayırdılar

Anadolu Ajansı

UKRAYNA'nın Odesa ilinde 68 yaşındaki bir Türk vatandaşının cinayete kurban gittiği bildirildi. 17 yaşındaki 2 kişi tarafından öldürülen Türk vatandaşının cesedinin parçalanarak gömüldüğü ortaya çıktı.

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Odessa polisinden yapılan yazılı açıklamada, kaybolan 68 yaşındaki Türk'ün yeğeninin ihbarı üzerine güvenlik güçlerinin harekete geçtiği bildirildi.

17 yaşında 2 kişi gözaltına alındı

Açıklamada, yapılan incelemeler sonucu olayın failleri olarak 17 yaşında bir kız ve erkeğin gözaltına alındığı kaydedildi.

Maktulün kızla ilişkisi olduğu iddiası

Çiftin cinayeti itiraf ettiği belirtilen açıklamada, maktulün kızla yakın ilişkisi olduğu ve  cinayetin intikam almak için cinayeti işlendiği iddia edildi.  

Faillerin gece geç saatte Türk'ün evine pencereden girdiği ve cinayeti işledikten sonra cesedi gizlemek için 14 parçaya ayırıp gömdüğü belirtildi.

Zanlıların "kasten örgütlü adam öldürme" sebebiyle 10 yıldan müebbet hapis cezasına kadar yargılanabilecekleri kaydedildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

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