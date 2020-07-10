Yeni anne baba olanlar dikkat! K vitamini eksikliği bebeğinizi ölüme götürebilir

Bebeklerin yaşamın ilk 6 ayında K vitamini eksikliğine bağlı kanama riski taşıdığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gökmen Alpaslan Taşkın, beyin kanaması riskine dikkat çekerek ölümcül bir kanama olduğunu aktardı ve işte şöyle uyardı:

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Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gökmen Alpaslan Taşkın, K vitamini eksikliğine karşı aileleri uyardı.

"Potansiyel bir ölümcül kanama bozukluğu riski altındadır"

Dr. Taşkın, tüm yeni doğanların doğumda bir doz K vitamini alması gerektiğini belirterek, "Bebeklerde, kanın normal pıhtılaşması için gerekli olan bu önemli vitamin doğumda yeterli miktarda bulunmaz. Doğumda K vitamini almayan bebekler, K vitamini eksikliği kanaması adı verilen potansiyel olarak ölümcül bir kanama bozukluğu riski altındadır." dedi.

"Yaşamın ilk 6 ayında kanama riski yüksek"

K vitamini eksikliği kanamasının vücudun hemen hemen her organında morarmaya veya kanamaya neden olabildiğine dikkati çeken Dr. Taşkın, şöyle devam etti: "En önemlisi ve tehlikelisi de vakalarının neredeyse yarısı beyin kanaması geçirir ve buna bağlı beyin hasarı oluşur. Bebekler yaşamın ilk 6 ayında K vitamini eksikliğine bağlı kanama riski altındadır.

K vitamini yediğimiz gıdalardan geldiği için bebeklerde eksiklik

Çünkü vücudun yaptığı K vitamininin çoğu, yediğimiz gıdalardan ve bağırsaklarımızdaki sağlıklı bakterilerden gelir. Yaklaşık 6 aylıkken katı yiyecekler yemeye başlayana kadar, bebeklerde doğal olarak yeterli miktarda K vitamini bulunmaz ve emziren anneler bebeklerini korumak için anne sütünde yeterli K vitamini geçirmezler."

"Beyin kanamasına neden olabilir"

Dr. Taşkın, doğumda bebeklerine K vitamini uygulamasını reddeden ailelere ilişkin ise şu uyarılarda bulundu: "1990'ların başında yapılan bir araştırma, K vitamini ile çocukluk çağı kanseri arasında bir bağlantı olduğunu düşündürdü. Ancak o zamandan beri birçok çalışma K vitamini ve kanser arasında hiçbir bağlantı bulamadı. Ancak bu yanlış bilgi halen dilden dile dolaşıyor. Sonuç olarak bebeğe doğar doğmaz yapılan K vitamini gereklidir, hayati derecede önemlidir ve reddedilmesi beyin kanamasına varan ciddi problemlere neden olabilir."