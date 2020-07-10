Adana'da iki kuşak tefeci aileye operasyon! Gelinleri bile işe sokmuşlar

4.5 milyon değerinde 43 senet ve dahası ele geçirildi

Zanlıların adreslerinin çoğunun rezidans olması dikkat çekerken operasyonda 9'u kadın olmak üzere 23 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 4.5 milyon lira tutarında 43 senet, 4 ödeme makbuzu, 15 bin 60 lira nakit para, 312 tabanca fişeği, 1 pompalı tüfek, 5 pos cihazı, 25 banka kartı, 8 başka iş yerine ait kaşeler ve çok sayıda dijital malzemeler ele geçirildi. Ayrıca zanlıların banka hesaplarına bloke koyularak hesap hareketliğinin ve ne kadar para olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldığı belirlendi.