Özer Arkun sevgilisi kimdir şiidet fotoğraflarını ifşa etti

Rubato müzik grubunun solisti ve kurucu olan Özer Arkun'un adı bugün birçok kişi tarafından araştırıldı. Özer Arkun'un sevgilisi olan kadın yayınladığı bir video ile Özer Arkun'dan şiddet gördüğü söyledi. Bu şiddet olayının ardından Özer Arkun kimdir, Özer Arkun'un sevgilisi kim soruları merak konusu oldu.

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Özer Arkun'un sevgilisi bugün magazin basınına bomba gibi düşen bir iddiada bulundu. Bir süredir Rubato grubunun kurucusu olan Özer Arkan ile aşk yaşayan genç kadın şiddet gördüğü açıkladı. Çektiği şiddet videosu ve fotoğrafıyla savcılığa başvurdu. Bu haberin ardından Özer Arkun kimdir, yaşı kaç sevgilisi kim soruları merak edildi.

ÖZER ARKUN KİMDİR?

Özer Arkun 1973 yılında İstanbul Üsküdar'da dünyaya geldi. Henüz 8 yaşında iken keman çalmaya başladı. 11 yaşına geldiğinde ise konservatuvarda viyolonsel ile tanıştı, ilerleyen yıllarda ise saz konusunda ustalaştı. İTÜ Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitim Bölümü mezun olan Özer Arkun, 2010 yılında ilk solo albümü Cello & Me ile başlayan albüm serüvenini Rubato isimli grubu ile devam ettirmektedir.

Rubato grubu sanatçılarından. Solo vokal ve çelloda Özer Arkun, ud, cümbüş, gitar ve solo vokalde Fatih Ahıskalı, klarnet ve soprano saksafonda Göksun Çavdar ve bas gitarda Eralp Görgün’ün yer aldığı grup birlikte yıllarca Sezen Aksu’yla çalıştı.

Sıla yaşananlardan sonra aynı zamanda arkadaşı olan Özer Arkun'a tepkisini gösterdi.

Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün müzisyen arkadaşım Özer Arkun'un bir kadına karşı işlediği şiddet suçunun haberini aldım. Bu kadar yakınımda, yıllardır birlikte işlere imza attığımız ve şiddetin emaresini görmediğim birinin yaptıkları karşısında hayret, dehşet, şaşkınlık, üzüntü ve öfke içindeyim. 'Ama', 'Fakat' demeden mağdur kadının tarafında olduğumu, elimden ne gelirse de yapmaya hazır olduğumu, Özer Arkun'la profesyonel ve arkadaşlık ilişkimi bitirdiğimi de kamuoyu ile paylaşmak isterim. Şiddet, hiç ummadığımız yerlerden çıkıp, bizi şaşırtmaya devam edecek belli ki... Bize düşen, dilsiz şeytanlara dönüşmemek..." dedi.