BIST 113.965
DOLAR 6,87
EURO 7,74
ALTIN 397,34
HABER /  GÜNCEL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?

Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 32 yaralı

BALIKESİR'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 32 kişi yaralandı. 130 metre sürüklenen otobüste yaralananların son sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Abone ol

Aydın'dan İstanbul'a giden Osman Solmaz'ın kullandığı 61 S 1538 plakalı özel bir turizm firmasına ait yolcu otobüsü, Balıkesir-Bursa Otoyolu'nun Yeniköy mevkisinde devrildi.

Yaklaşık 130 metre sürüklenen otobüsteki 32 kişi yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'de Nisan ayı işsizlik rakamları açıklandı
Abdulkadir Selvi'den bomba kulis! Can Akın Çağlar’ın referansı Gül mü?
Konya'da dehşet! Yabancı uyruklu şahıs önce sevgilisini sonra kendini öldürdü
Kanal İstanbul'un çevresine yeni bir şehir kurulacak! Bomba detaylar var
Dolarda yatay seyir sürüyor! Haftanın son işlem gününde rakamlar
Ayasofya için karar günü! Ya yüksek yargı ya kararname
ÖNCEKİ HABERLER
Yeni anne baba olanlar dikkat! K vitamini eksikliği bebeğinizi ölüme götürebilir
Ukrayna'da 68 yaşında bir Türk'ü öldürdükten sonra cesedini 14 parçaya ayırdılar
UNESCO’dan 'Ayasofya' çıkışı: Önceden bize bildirilmesi gerekiyor
Özer Arkun kimdir yaşı kaç Özer Arkun sevgilisi kimdir?
Adana’da trafik polisi yolda aracı arızalanan sürücüye yardım etti
İstanbul'da 40 emniyet müdürün yeri değişti
Yorumlar