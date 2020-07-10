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Mersin'de kızına kiraz götüren adam 35 gündür kayıp! Öldürüldüğünden şüphe ediyorlar

Demirören Haber Ajansı

MERSİN'de kızının kiraz istemesi üzerine ilçeden ilçeye hareket eden Süleyman Bozkurt (72), kirazları kızına ulaştırdı, o günden sonra bir daha haber alınamadı. Üzerinde yüklü miktarda para olduğunu öne süren yakınları öldürülmüş olabileceğinden korkuyor.

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Çamlıyayla ilçesinde oturan Süleyman Bozkurt, 6 Haziran günü, iki kasa kirazı Tarsus'ta oturan kızına götürdü. Bozkurt'tan o günden sonra bir daha da haber alınamadı.

Üzerinde yüklü miktarda para varmış

İlk eşinden 3, ikinci eşinden ise bir olmak üzere 4 çocuğu olan Süleyman Bozkurt'un Tarsus'a gittiği gün üzerinde yüklü miktarda para olduğunu öne süren yakınları, öldürülmüş olmasından korktuklarını dile getirdi.

"Hiç kaybolmadı sapasağlam adam"

Bozkurt'un ağabeyi Mehmet Bozkurt, "6 Haziran günü kardeşim kayboldu. Kızı kiraz istemiş ikinci ailesinden olan kızı, o gidişte dağıtmış, vermiş ondan sonra haber yok. Ya öldürdüler ya rehin aldılar. Herhangi bir hastalığı yok, daha evvel hiç kaybolmadı, bu adam sapasağlam adam. Bir daha dönüş yapmadı. Karakola bildirdi kardeşim Ahmet Bozkurt. Bir ay oldu, haber alamadık. Daha sonra haberimiz oldu. İkinci eşi tarafından kardeşim dövülmüş” dedi.

"Bulacaklarına inanıyoruz"

40 yıllık arkadaşı Mustafa Kartal ise, "Emniyetimize, polisimize güveniyor bulacaklarına da inanıyoruz” diye konuştu. Çamlıyayla İlçe Jandarma Komutanlığı'na kardeşi için kayıp başvurusunda bulunan Mehmet Bozkurt, yetkililerden yardım istedi. 

Jandarma ve polis, Bozkurt'un bulunması için arama çalışmalarını sürdürüyor.

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