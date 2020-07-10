Fenerbahçe'den Diego Perotti için resmi teklif

Fenerbahçe, İtalya Serie A ekiplerinden Roma forması giyen Diego Perotti için resmi teklif yaptı.

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Fenerbahçe yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler, Serie A ekiplerinden Roma'dan kanat oyuncusu Diego Perotti için resmi teklifte bulundu.

Mesafe kaydedildi

TRT Spor'un haberine göre; Roma’dan ayrılmak isteyen Arjantinli oyuncu için menajeri Fenerbahçe ile görüşmelerde mesafe kaydetti.

2.8 milyon euro net maaş kazanıyor

Kulübünde yılda 2.8 milyon euro net maaş kazanan Perotti’yi kulübü Roma da gönderip maaş bütçesini düşürmek istiyor.