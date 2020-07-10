Karın ağrısıyla hastaneye götürdüler çocuğun midesinden çıkanlar hayret verici!

İstanbul Beylikdüzü’nde kusma karın ağrısı şikayetiyle hastaneye getirilen 9 yaşındaki çocuk çocuğun röntgen filmi çekilince gerçek ortaya çıktı. Oyuncak olarak satılan stres bilyeleri olarak da bilinen neodyum adlı güçlü mıknatıstan 42 adet bağırsağında tespit edildi. Ameliyata alınan çocuğun delinen bağırsağından mıknatıslar çıkarıldı.