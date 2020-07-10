Karın ağrısıyla hastaneye götürdüler çocuğun midesinden çıkanlar hayret verici!
İSTANBUL'da 9 yaşındaki bir çocuk kusma karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürüldü midesinde çıkanlar ise doktorlar dahil herkesi dehşete düşürdü.
İstanbul Beylikdüzü’nde kusma karın ağrısı şikayetiyle hastaneye getirilen 9 yaşındaki çocuk çocuğun röntgen filmi çekilince gerçek ortaya çıktı. Oyuncak olarak satılan stres bilyeleri olarak da bilinen neodyum adlı güçlü mıknatıstan 42 adet bağırsağında tespit edildi. Ameliyata alınan çocuğun delinen bağırsağından mıknatıslar çıkarıldı.
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Beylikdüzü’nde 9 yaşındaki bir çocuk ailesinin haberi olmadan neodyum adı verilen stres bilyeleri olarak da bilinen 42 adet mıknatısı yuttu.
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Birkaç gün sonra şiddetli karın ağrısı ve kusma şikayeti ile hastaneye gelen çocuğun röntgeni çekildi.
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Röntgen filminde çocuğun midesinde boncuklar halinde yabancı bir cisim tespit edildi.
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