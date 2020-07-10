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İş adamının evine molotofkokteyli attılar!

EYÜPSULTAN'da bir iş adamının evini, molotofkokteyli atarak kundaklamaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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 3 Temmuz'da iş adamı V.D'nin Eyüpsultan'daki evine molotofkokteyli atan şüpheliler, otomobille kaçtı. Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip yürüten polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ekipler düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda Barış H., Ozan K., Ahmet Ü., Mustafa A., Ümit G., Hasan G., Enes H. ve Tuncay B'yi yakaladı.

Adreslerinde ele geçirilenler

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 4 tabanca ile pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından kundaklama ve adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden Barış H. tutuklanırken diğer 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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