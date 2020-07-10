Dezenfektan üretilen lisedeki patlama! Yaralı öğretmen hayatını kaybetti

MERSİN'in Toroslar İlçesi'ndeki Atatürk Endüstri Meslek Lisesi'nde dezenfektan üretimi yaptıkları sırada meydana gelen patlamada yaralanan öğretmen Ramazan Şahin, hayatını kaybetti.

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4 Temmuz'da Atatürk Endüstri Meslek Lisesi'nin dezenfektan üretim atölyesinde patlama meydana gelmişti. Bu sırada atölyede çalışan Kimya öğretmenleri Ramazan Şahin ile Hasan Satırlı yaralanmıştı. Kendi imkanlarıyla dışarıya çıkan öğretmenler hastaneye kaldırılmıştı.

Patlamada ağır yaralandı

Ağır yaralı olan öğretmen Ramazan Şahin bugün sabah erken saatlerde yaşamını yitirdi.

Eğitim Sen MYK Üyesi Ahmet Karagöz, sendikalarının da üyesi olan Şahin’in yaşamını yitirmesinin ardından, nedeni henüz belirlenemeyen patlamanın takipçisi olacaklarını belirtti.