Tamar Öner kaç yaşında ne iş yapıyor Can Tanrıyar'ın nişanlısı kimdir?

Televizyoncu Can Tanrıyar uzun yıllar sonra sosyetik güzel Tamar Öner ile 2019 yılında aşk yaşamaya başladı. 60 yaşında olan Can Tanrıyar kendisinden 20 yaş küçük 40 yaşındaki sosyetik güzel Tamar Öner ile nişanlandı. Çift aile arasında sade bir nikah yapacak. Peki Can Tanrıyar'ın nişanlısı Tamar Öner kimdir, yaşı kaç?

Başarılı televizyoncu uzun süren aşk orucunu sosyetik güzel Tamar Öner ile bozdu. Şarkıcı Petek Dinçöz ile olan evliliğini olaylı bir şekilde bitiren Can Tanrıyar yeniden nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. 40 yaşındaki Tamar Öner ile evlilik hazırlığı yapan 60 yaşında Can Tanrıyar'ın hayatı ise merak konusu oldu.

Can Tanrıyar, mutluluğunu “Aşkı, huzuru, heyecanı Tamar’da buldum” sözleriyle dile getirdi. Tamar Oner de “Tanıştığımız gün birbirimize âşık olduk. 26 gün sonra evlenme teklif etti. Çok mutluyum” dedi ve dün akşam ailesi arasında sade bir nikahla nişan yüzükleri takıldı.

Can Tanrıyar kimdir: 1960 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Can Tanrıyar, 15 yaşında iş hayatına atılmış ve babasına ait olan saunada çalışmaya başlamıştır. Üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamlayan Can Tanrıyar, Milli Hentbol Takımı'nda da forma giymiştir. Milliyet Gazetesi'nde muhabirlikle gazeticiliğe başlayan Can Tanrıyar, askerlik görevini tamamladıktan sonra Fenerbahçe muhabiri olarak görev almaya başladı.

Sabah, Güneş, Tan gazetelerinde yıllarca spor biriminde çalıştı. Spor yazarı iken futbol ile magazini birleştirme kararıyla yapımcılık dünyasına adım atarak Televole‘nin yapımcısı oldu. Ayrıca Uzunca bir süre “Uçankuş” adlı programını yaptı.

Bu güne kadar otuza yakın beste yaptı. Can Tanrıyar’ın 1988 yılında evlendiği ilk eşi Şafak Demircioğlu’ndan Oğulcan (d.1988) ve Anılcan (d.1990) adında iki oğlu vardır.

Can Tanrıyar, 11 ocak 2008 tarihinde Beyaz Show canlı yayınında şarkıcı Petek Dinçöz ile evlendi. İkili 10 Mart 2010 tarihinde boşandılar.