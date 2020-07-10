İkinci havai fişek patlamasında korkunç detay! 15 gün soğutulması gerekiyordu

SAKARYA'da ikinci patlamaya sebep olan havai fişeklerle ilgili korkunç detaylar veren Afet Uzmanı Dr. Kubilay Kaptan, "15 gün soğutulması gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

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Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından imha edilmek için taşınan patlayıcılar ikinci patlamaya sebep oldu. 3 askerin şehit olduğu, 11 asker ve şoförün yaralandığı patlama sonrası, yapılan yanlışlarla ilgili uzmanlardan açıklamalar geliyor.

İkinci patlamanın ardından Afet uzmanı Dr. Kubilay Kaptan imha edilen havai fişeklerin en az 15 gün soğutulmasının, imha işleminin yerinde yapılmasının, nakliye işlerinin başka araçlarla gerçekleştirilmesinin ve bölgede uzman isimlerin bulunmasının gerektiğini belirtti.

Kısa zaman içinde 2 patlama

3 Temmuz'da meydana gelen patlamada 7 kişi ölmüş, 127 kişi yaralanmıştı. Bu faciada patlamayan havai fişeklerin emniyetli alanda, kontrollü patlatılmasına karar verildi.

Hendek Belediyesi'ne ait kamyona yüklenen patlayıcılar dün Adapazarı Taşkısığı'ndaki taş ocağına götürüldü. Patlayıcılar kamyondan taş ocağındaki çukura boşaltılırken 11.30 sıralarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Dünkü faciada üç asker şehit oldu, 11 jandarma ile kamyon sürücüsü yaralandı.

"15 gün soğutulması gerekiyor"

Afet uzmanı Dr. Kubilay Kaptan patlamayla ilgili CNN Türk canlı yayınında şu açıklamaları yaptı:

Birinci patlamadan sonra olay yerindeki yangın söndürüldü. Ardında yanmayan ve patlamayan materyaller var. Bunlar pimi çekilmiş bomba gibidir. Bu materyallerin yerinden kaldırılmadan 15 gün soğutulması gerekiyordu. Çünkü bin derecelik sıcaklığa maruz kalmış. "Nasıl olsa patlamadı" diyerek kamyonun arkasına alıyoruz ve başka yere taşıyoruz. Yüksek sıcaklık var, nem var. Oradaki kamyonun kazasıyla çok daha büyük olay olabilirdi.

"İmha işlemlerinin yerinde yapılması gerekirdi"

Zaten imha işleminin yerinde yapılması gerekirdi. Başka yere götürerek değil. Orada indirilirken sürtünmeden kaynaklı kıvılcım çıkarak bu tür bir patlama yaşanmış olabilir. Patlamadan yanmadan çıkarılmış ürünler patlamaya hazır hale gelmiş materyallerdir. Hava şu an 33 derece, bu patlama ufak bir sürtünmeden bile meydana gelmiş olabilir.

"Uzman isimlerin de olması gerekiyordu"

Soğutmak yerine, taşımayı seçiyorlar. Neden yerinde imha etmedik bunu? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin imha etmesi normal ama farklı uzmanlık alanlarından kişilerin de olması gerekiyordu. Nakliye işleminin de başka araçlarla yapılması gerekirdi.

"Tamamen bilim dışı bir iş yapıyoruz"

Türkiye Yangından Korunma Ve Eğitim Vakfı eski başkanı Cemal Kozacı ise, şöyle konuştu: Havai fişek ve benzeri patlayıcıların naklinin nasıl yapıldığı büyük önem taşıyor. Bu işin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de bulunan uzmanların kontrolünde yapılması gerekir. Patlayıcı maddelerin imhasında prosedür vardır. Tamamen bilim dışı bir iş yapıyoruz. Bu konu el yordamıyla yapılacak bir konu değil. Bu nakliyenin yapılması kimin izniyle oldu bilemiyoruz tabii ama çok ciddi bir bilgisizlik olduğu görülüyor.