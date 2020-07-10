FETÖ'den kırmızı bültenle aranıyordu! Firari eski hakim bakın nerede yakalandı

Son dakika gelişmesi... "FETÖ kumpası" davası kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari eski hakim Menekşe Uyar, Ankara'da yapılan operasyonla yakalandı.

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Yargıtay'da görülen 'FETÖ kumpası' davasında kırmızı bültenle aranan firari eski hakim Menekşe Uyar'ın 'Başkent'te' saklanması dikkat çekti.

Kumpas davaları kapsamında aranıyordu

FETÖ kumpaslarından "Odatv soruşturması ve davası"nda yer alan eski 33 hakim ve savcının, "görevi kötüye kullanmak" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından yargılandığı davada, firari 13 eski hakim ve savcı hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verilmiş, bu isimler arasında Menekşe Uyar da yer almıştı.