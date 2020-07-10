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Çanakkale'de evlilik çetesi çökertildi! Kadın üye yakınlaşma sağlayıp arkada işi bitiriyordu

İhlas Haber Ajansı

ÇANAKKALE'de bekar erkekleri oltaya getiren Zeynep T., güven kazandıktan sonra şahısların sahip olduğu ev ve arsaları, vekaletname ile üçüncü şahısların üzerine geçirdi... Polis ekiplerinin incelemesiyle toplam 104 olaya karışan 3 zanlıdan 2'si tutuklanırken biri de bugün adliyeye sevk edildi.

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Kentin ilçe ve köylerinde Zeynep T. isimli zanlı, 45-50 yaş üstündeki evi, arsası ve tarlası olan bekar erkeklerle yakın ilişki kurup, evlilik bahanesiyle çok sayıda vatandaşı dolandırdı.

Yakınlaşmalarla güven kazandı arsaları bir bir geçirdi

İlk önce karşı tarafa güven veren ve daha sonra da bekar erkeklere evlendiklerinde kullanacaklarını öne sürdüğü beyaz eşyalar aldıran Zeynep T., bu yakınlaşmalar sayesinde mağdurların algılama yeteneğinin zayıflığından da yararlanarak Noter’den vekaletname çıkarttı. Bu sayede suç ortaklarının üzerine geçirdiği gayrimenkulleri 3. şahıslara sattıkları ortaya çıktı.

3 zanlı 104 olaya karışmış

Mağdur olan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede harekete geçen Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Suç ortakları Osman C. ve Ozan C. ile birlikte hayvan alım satımı yaptıkları öne süren Zeynep T., polis ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu yakalandı. 3 şüphelinin; dolandırıcılık, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, açıktan hırsızlık ve kasten adam yaralama suçları ile ilgili toplam 104 tane olaya karıştıkları belirlendi.

1 milyonu aşan Türk lirası ve 40 bin Amerikan doları

Meydana gelen olaylarda şüphelilerin, mağdur olan vatandaşları toplamda 1 milyon 315 bin lira ve 40 bin Amerikan doları dolandırdıkları tespit edildi.
3 zanlı 7 Temmuz Salı günü Çanakkale kent merkezinde yakalandı. Zeynep T. ile Ozan C. Çanakkale’nin Çan ilçesinde karıştıkları nitelikli dolandırıcılık suçu ile ilgili çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Osman C. ise emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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