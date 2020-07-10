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Yörsan'ın iflas talebi mahkemece kabul edildi Kayyum atanmıştı

Bir dönem en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde yer alan Yörsan firmasının iflas talebi Balıkesir'in Susurluk Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada kabul edildi. Türkiye'nin en bilinen gıda devleri arasındaki Yörsan'a geçen yıl kayyum atanmıştı.

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1984 yılında Türkiye'nin ilk beyaz peynir fabrikasını kurarak sektörde öncü firmalar arasına giren Yörsan Gıda'dan kötü bir haber geldi. Yörsan'ın iflas talebi mahkemece kabul edildi. Şirkete geçen yıl kayyum atanmıştı..

Küresel kriz ve ardından gelen korona virüs pandemisi nedeniyle zor günler yaşayan firmalar art arda konkordato ve iflas vermeye başladı. Bir çok ünlü firmanın konkordato açıkladığı dönemde iflas eden şirket sayıları da arttı.

Listeye son eklenen firma ise özellikle süt ve süt ürünlerinde Türkiye'nin marka değerlerinden olan Yörsan oldu. Gıda üzerine faaliyet gösteren ve geçen yıl kayyum atanan Yörsan firmasının iflas talebi kabul edildi.

Mahkeme iflasa karar verdi

Balıkesir Susurluk Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına alacaklı şirket avukatlarıyla Balıkesir'de bulunan bazı süt kooperatiflerinin yöneticileri katıldı. Hakim, Yörsan Gıda Mamülleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin iflasına karar verdi.

İflasın bugün itibarıyla açılmasına hükmedilirken, iflas açıldığının İflas Müdürlüğüne ve Susurluk Ticaret Müdürlüğüne derhal bildirilmesi kararlaştırıldı.

En büyük 500 sanayi kuruluşu listesine girmişti

İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı en büyük 500 sanayi kuruluşu listesine de giren Yörsan’ın temeli 1964 yılında Yörükler Gıda Limited Şirketi olarak atıldı. 1984 yılında Türkiye’nin ilk beyaz peynir fabrikasını kuran Yörsan 4 yıl önce özel sermaye fonu Dubai merkezli Abraaj Group’a satıldı.

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