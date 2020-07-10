Rekor kıran altında son durum nasıl? Altın fiyatları 10 Temmuz

400 TL ile rekor tazeleyen gram altın 398 lira seviyelerine geriledi. Çeyrek altın 655 liradan, Cumhuriyet altını ise 2.606 liradan işlem görüyor.

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Bu hafta içerisinde 400 TL'yi aşarak rekor kıran altının gram fiyatında az da olsa düşüş eğilimi görülüyor.

Son durum nasıl?

Gram altın yeni güne 398 lira seviyelerinde. Aynı dakikalarda çeyrek altın 655 lira; Cumhuriyet altını 2.606 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise 1.802,71 dolardan işlem görüyor.

Altına destek

Analistler, küresel merkez bankalarının genişleyici para politikalarıyla, devletlerin teşvik paketlerinin altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi.