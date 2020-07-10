Rekor kıran altında son durum nasıl? Altın fiyatları 10 Temmuz
400 TL ile rekor tazeleyen gram altın 398 lira seviyelerine geriledi. Çeyrek altın 655 liradan, Cumhuriyet altını ise 2.606 liradan işlem görüyor.Abone ol
Bu hafta içerisinde 400 TL'yi aşarak rekor kıran altının gram fiyatında az da olsa düşüş eğilimi görülüyor.
Son durum nasıl?
Gram altın yeni güne 398 lira seviyelerinde. Aynı dakikalarda çeyrek altın 655 lira; Cumhuriyet altını 2.606 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise 1.802,71 dolardan işlem görüyor.
Altına destek
Analistler, küresel merkez bankalarının genişleyici para politikalarıyla, devletlerin teşvik paketlerinin altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Olayın adresi Yalova! Genç kıza sokak ortasında 'şort giyemezsin' dayağı