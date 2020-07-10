BIST 114.299
DOLAR 6,87
EURO 7,76
ALTIN 398,83
HABER /  GÜNCEL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?

MSB duyurdu: Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist gözaltına alındı

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Mehmetçiklerimiz bölgeye huzur ve güven getirmek için çalışmaya devam edecek." denildi.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 6 PKK/YPG'li teröristin daha gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen PKK/YPG'li 6 teröristin daha gözaltına alındığı belirtildi.

Paylaşımda, "Mehmetçiklerimiz bölgeye huzur ve güven getirmek için çalışmaya devam edecek." ifadesine yer verildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Yörsan'ın iflas talebi mahkemece kabul edildi Kayyum atanmıştı
FETÖ'den kırmızı bültenle aranıyordu! Firari eski hakim bakın nerede yakalandı
Sağlık Bakanlığı duyurdu! Kuaför ve marketlerde koronavirüs önlemleri güncellendi
İkinci havai fişek patlamasında korkunç detay! 15 gün soğutulması gerekiyordu
Bilim Kurulu Üyesi'nden gençlere korkutan uyarı! Koronaya yakalanma yaşı düşüyor
Türkiye'de Nisan ayı işsizlik rakamları açıklandı
ÖNCEKİ HABERLER
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'Tabii' uygulaması paylaşımı
Fenerbahçe'de Jailson ile yollar ayrılıyor
İzmir'de deprem gerçeği yapı stoku yaşlı
İzmir'de deprem gerçeği yapı stoku yaşlı
İstanbul'da toplu taşıma kullanımı 31 Mart'a göre yüzde 248,5 arttı
Cuma günü okunacak dualar ve zikirler
Yorumlar