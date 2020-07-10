MSB duyurdu: Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist gözaltına alındı

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Mehmetçiklerimiz bölgeye huzur ve güven getirmek için çalışmaya devam edecek." denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 6 PKK/YPG'li teröristin daha gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen PKK/YPG'li 6 teröristin daha gözaltına alındığı belirtildi.

Paylaşımda, "Mehmetçiklerimiz bölgeye huzur ve güven getirmek için çalışmaya devam edecek." ifadesine yer verildi.