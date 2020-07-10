13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen ABD'li öğretmen kanserden öldü

Mahkeme kararına uymadı 7 yıl hapis cezası aldı

Üç ay hapis yattıktan sonra Fualaau'dan uzak durması yönündeki karara uymadığı için bu kez yedi yıl hapis cezası aldı. 1998'de hapse girdikten sonra kısa bir süre sonra çiftin ikinci bebeği dünyaya geldi.