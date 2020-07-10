13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen ABD'li öğretmen kanserden öldü
ABD'nin Seattle kentinde tecavüz ettiği 13 yaşındaki öğrencisiyle hapisten çıktıktan sonra evlenen Mary Kay Letourneau adlı öğretmenin 58 yaşında kanserden öldüğü açıklandı.
Mary Kay Letourneau, Samoalı eski öğrencisi Vili Fualaau'yla 1996'da ilişkisi başladığında 34 yaşındaydı. Sevgisi uğruna 6 yıl hapis bile yattı. Fualaau ise ortaokul birinci sınıf öğrencisiydi. Çift, Fualaau 15 yaşına basmadan iki çocuk sahibi oldu.
Mary Kay Letourneau, o sırada evliydi. Kocası Fualaau ile ilişkisini öğrendikten sonra dava açtı ve 1999'da dört çocuklarının velayetini aldı.
Kararı beklerken doğum yaptı
Letourneau, Seattle yakınlarındaki Highline'da bir okulda görevliydi. İkinci ve altıncı sınıfların derslerine giriyordu. 1997'de, ikinci derecede çocuk tecavüzü suçlamasını kabul ettiği davada kararı beklerken doğum yaptı.
Mahkeme kararına uymadı 7 yıl hapis cezası aldı
Üç ay hapis yattıktan sonra Fualaau'dan uzak durması yönündeki karara uymadığı için bu kez yedi yıl hapis cezası aldı. 1998'de hapse girdikten sonra kısa bir süre sonra çiftin ikinci bebeği dünyaya geldi.