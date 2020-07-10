Rusya'dan tedirgin eden açıklama! Nükleer çatışma riski arttı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, son dönemde nükleer çatışma riskinin ciddi anlamda artmış durumda olduğunu söyledi

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın uzatılması konusunda iyimser olmadığını söyledi.

Lavrov, "Nükleer çatışma riskleri ciddi anlamda artmış durumda" ifadelerini kullandı. Lavrov ayrıca, ABD ile yeni silah sistemlerinin kontrolü konusunda ABD ile görüşmeye hazır olduklarını vurguladı.

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