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Başbakan Merkel'e casus şoku! Alman medyası son dakika geçti

ALMANYA’da Başbakan Angela Merkel’e bağlı çalışan Federal Basın Dairesi’nde görevli bir kişinin yıllarca Mısır adına casusluk faaliyetleri yürüttüğü ortaya çıktı. Soruşturma başlatıldı. Basın Dairesi Sözcüsü konuyla ilgili açıklama yapmadı.

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Alman medyasının son dakika duyurduğu habere göre, Başbakan Merkel’e bağlı Federal Basın Dairesi’nde görevli, ismi açıklanmayan bir kişinin Mısır istihbaratına yıllardır bilgi geçtiği ortaya çıktı. Söz konusu çalışan hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. 

Açıklama yapılmadı

“Ne soruşturmayla ilgili ne de kişinin kimliğiyle ilgili açıklama yapmayacağız” deiye konuşan Basın Dairesi Sözcüsü, gerekçe olarak da soruşturmanın henüz tamamlanmamasını gösterdi.

'Orta derecede yetkisi var' iddiası

Ancak basına sızan bilgilere göre ajanlık yapan çalışanın, Federal Basın Dairesi’nin misafir kabul bölümünde orta derece bir yetkiyle görev yaptığı yönünde.

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