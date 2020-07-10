Berat Albayrak: Pandemi sürecinden güçlenerek çıkacağımızdan şüphe olmasın

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, düşük kamu borç stoğu oranının pandemi sürecinde hareket alanı sağlayan farklılıkların başında geldiğini belirterek, "Kazanımlarımızı koruyarak bu süreçten güçlenerek çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı;

"Covid-19 pandemisi tüm dünyada ekonomileri olumsuz etkiliyor. Uluslararası kurumlar, pandemi süreciyle ülkelerin kamu borç stoğunun milli gelire oranlarının 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en yüksek seviyelerine çıkacağını tahmin ediyor.

Ekonomimizin güçlü sac ayaklarından biri olan düşük kamu borç stoğu oranı pandemi sürecinde elimizi güçlendiren ve bize hareket alanı sağlayan farklılıklarımızın başında geliyor. Kazanımlarımızı koruyarak bu süreçten güçlenerek çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.''