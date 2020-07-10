BIST 114.291
DOLAR 6,87
EURO 7,76
ALTIN 398,79
HABER /  EKONOMİ
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?

Berat Albayrak: Pandemi sürecinden güçlenerek çıkacağımızdan şüphe olmasın

Demirören Haber Ajansı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, düşük kamu borç stoğu oranının pandemi sürecinde hareket alanı sağlayan farklılıkların başında geldiğini belirterek, "Kazanımlarımızı koruyarak bu süreçten güçlenerek çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı;

"Covid-19 pandemisi tüm dünyada ekonomileri olumsuz etkiliyor. Uluslararası kurumlar, pandemi süreciyle ülkelerin kamu borç stoğunun milli gelire oranlarının 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en yüksek seviyelerine çıkacağını tahmin ediyor.

Ekonomimizin güçlü sac ayaklarından biri olan düşük kamu borç stoğu oranı pandemi sürecinde elimizi güçlendiren ve bize hareket alanı sağlayan farklılıklarımızın başında geliyor. Kazanımlarımızı koruyarak bu süreçten güçlenerek çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.''

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Yerli otomobilin temelinin atılacağı tarih belli oldu
MSB duyurdu: Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist gözaltına alındı
Yörsan'ın iflas talebi mahkemece kabul edildi Kayyum atanmıştı
FETÖ'den kırmızı bültenle aranıyordu! Firari eski hakim bakın nerede yakalandı
Sağlık Bakanlığı duyurdu! Kuaför ve marketlerde koronavirüs önlemleri güncellendi
İkinci havai fişek patlamasında korkunç detay! 15 gün soğutulması gerekiyordu
ÖNCEKİ HABERLER
Bekçi alımları ne zaman yapılacak? (2020)
Allah'ın kıyamet gününde yüzüne bakmayacağı 3 büyük günah hangisi
Güney Kore eski Cumhurbaşkanı Park Geun-hye’ye yolsuzluktan 20 yıl hapis cezası
Türkiye'de Cuma hutbesinin mesajı '15 Temmuz ve Birlik Ruhu' oldu!
TRT’den FETÖ Belgeseli: “Zehirli Salkım”
cuma günü dileklerin kabulu için okunacak dua hangisi?
Yorumlar 1 yorum