Bekçi alımları ne zaman yapılacak? (2020)

Çarşı ve mahalle bekçisi olarak çalışmak isteyenler, bekçi alımlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Ancak 2020 yılı bekçi alımları için tarih henüz açıklanmadı.

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Bekçi alımlarının ne zaman yapılacağı, bekçi olmak isteyen vatandaşların gündeminde. Geçtiğimiz yıl 8 bin 242 bekçi alımı gerçekleştirilmişti.

2020 bekçi alımları başvuru tarihleri ve alımları henüz Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklanmadı.

Çarşı ve mahalle bekçileri kanunu yürürlüğe girmişti

Kanunla, çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edileceklerde aranan şartlar, çarşı ve mahalle bekçilerinin atama ve adaylık süreçleri, görev ve yetkileri ile çalışma şekillerine ilişkin esaslar düzenlendi.

Genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak üzere emniyet ve jandarma teşkilatları bünyesinde silahlı bir kolluk olarak çarşı ve mahalle bekçileri istihdam edilecek.

Emniyet ve jandarma teşkilatlarında istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçilerinin amirleri meslek hiyerarşileri içinde tespit edilecek.