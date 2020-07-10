Galatasaray aradığı kaleciyi Türkiye'de buldu

Kaleci arayışına koyulan Galatasaray, gündemine Başakşehir'de yedek bekleyen Volkan Babacan'ı aldı. 31 yaşındaki filebekçiyi İmparator'un istediği belirtildi.

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Galatasaray, transferde önceliğini kaleciye verdi. Fernando Muslera'nın uzun süreli sakatlığı sonrasında Okan Kocuk'un performansına göre hamle yapmayı bekleyen yönetim, 5 maçlık tablo sonunda kaleci transferine yöneldi.

Fatih Terim görmek istiyor

Bu konuda hedefini de belirleyen sarı-kırmızılılar, Medipol Başakşehir'den Volkan Babacan'ı kadrosuna katmak istiyor. Fatih Terim'in de milli takımdan öğrencisi olan Volkan'ı Galatasaray'da görmek istediği belirtildi. Yönetimin yeni sezonda düşecek yabancı sayısından dolayı, kaleci sorununu Volkan Babancan'la çözmeyi planladığı ifade edildi.

Mert'in arkasında yedek bekliyor

Sarı-kırmızılıların ligin sona ermesi ile birlikte 31 yaşındaki eldiven için Medipol Başakşehir'le masaya oturacağı öğrenildi. 2014 yılında Manisaspor'dan, Medipol Başakşehir'e transfer olan Volkan Babacan, 161 maçta 155 gol yerken, 65 mücadelede de kalesini gole kapattı.

Medipol Başakşehir ile 1 yıl daha kontratı olan deneyimli kaleci, son 2 sezonda Mert Günok'un arkasında yedek bekliyor.