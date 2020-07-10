Başhekimden insanların sağlığını tehlikeye atanlara ‘bekliyoruz’ uyarısı

DARICA Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uymayanları uyararak, "İnsanların sağlığını tehlikeye atanlar. Sizleri bekleyen boş yoğun bakım yatağımızı ve entübasyon için hazırladığımız alet ve entübasyon tüplerimizle bekliyoruz" dedi.

Abone ol

Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş, sosyal medya hesabından koronavirüsü ciddiye almayanlara tepki gösterdi. Doç. Dr. Güneş, boş yoğun bakım yatağı, entübasyon için kullanılan alet ve tüplerin fotoğraflarını paylaşarak, şu uyarıda bulundu:

"Hala koronavirus konusunda ciddiyeti kavramayanlar. Kuralları hiçe sayanlar, insanların sağlığını tehlikeye atanlar var. Sizleri bekleyen boş yoğun bakım yatağımızı ve entübasyon için hazırladığımız alet ve entübasyon tüplerimizle bekliyoruz. Karar sizin, tercih sizin ya kurallara uymak veya aşağıdaki görsellerin aslıyla karşılaşmak. Ve günlerce bu yatağa mahkum olmak."