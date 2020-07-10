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Marmaris Belediyesi havai fişek kullanmayacak

SAKARYA’da birbiri ardına yaşanan kazaların ardından Marmaris Belediyesi, belediyenin hiçbir etkinliğinde havai fişek kullanmama kararı aldı.

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Geçtiğimiz Cuma günü Sakarya Hendek’teki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetmişti. Perşembe günü de patlamamış havai fişeklerin taşındığı kamyonda meydana gelen ve 3 askerin şehit olduğu patlamanın ardından Marmaris Belediyesi, hiçbir etkinlikte havai fişek kullanmama kararı aldı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Marmaris Belediyesi olarak bundan sonra düzenleyeceğimiz hiçbir etkinlik, konser ve organizasyonda havai fişek kullanmayacağız. Meydanları sevgimizle, gökyüzünü coşkumuzla renklendireceğiz. Yaşasın doğa, yaşasın insan" dedi.

Konunun Ağustos ayı meclis gündemine alınarak resmi karara bağlanacağı bildirildi.

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