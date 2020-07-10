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Mesut Özil'den Fenerbahçelileri heyecanlandıran sözler

Arsenal'da kötü günler geçiren Mesut Özil, yakın çevresine sözleşmesinin bitmesinin ardından ya Türkiye'ye ya da ABD'ye gidebileceğini söylediği belirtildi.

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Mesut Özil ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz basını The Sun'da yer alan haberde Türk asıllı Alman futbolcunun, yakın çevresine Arsenal'daki sözleşmesini bittikten sonra ya Türkiye'ye ya da ABD'ye gideceğini söylediği iddia edildi.

Haftalık 350 bin pound kazanıyor
Arsenal'dan haftalık 350 bin pound kazanan Mesut Özil'in bu sezon ayrılmak gibi bir isteği olmadığı, sözleşmesi bittikten sonra ayrılmayı planlandığı ifade edildi.

Yönetim rahatsız
Fanatik'te yer alan habere göre; Mesut Özil'in liglerin yeniden başlamasından bu yana hiçbir maçta oynamaması Arsenal yönetimini de rahatsız etmeye başladı.

İlk 3 maçta Özil'i yedek oturmuştu
Corona virüs sonrası İngiltere'de devam eden ligde Mesut, Arsenal formasıyla henüz maça çıkmadı. Topçuların hocası Mikel Arteta, ara sonrasındaki ilk 3 maçta Özil'i yedek oturmuştu. Son 3 maçta ise tecrübeli futbolcu sırt ağrısı nedeniyle kadroda yer almamıştı.

Taraftar heyecanlandı
Mesut Özil'in sözleşmesi 2021 sezonu sonunda sona erecek. Sarı-Lacivertli taraftalar, Alman asıllı Türk yıldızın bu sözlerinden sonra rotasının Fenerbahçe olacağına inanmaya başladı.

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