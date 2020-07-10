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Erol Bulut Fenerbahçe'ye, Ersun Yanal Alanyaspor'a

Demirören Haber Ajansı

Alanyaspor'da Erol Bulut'tan boşalan teknik direktörlük görevine Ersun Yanal gelecek. Erol Bulut ise yeni sezonda Fenerbahçe'nin başında olacak.

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Süper Lig'deki heyecan sürerken yeni sezonun planlamaları da devam ediyor. Yapılacak futbolcu transferleri kadar takımların başında yer alacak teknik direktörler de merak konusu. 

Son iki sezonda tarihinde yaşamadığı başarısızlıkların yanı sıra uzun yıllar bozulmayan serileri de sona erdiren Fenerbahçe gelecek sezona umutla bakmak istiyor. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile oynanacak ilk maçta takımının başında yer alan ve sonrasında ilişiği kesilen Ersun Yanal'ın boşluğu geçici olarak doldurulsa da gelecek sezona Erol Bulut ile başlanacak.

Erol Bulut Fenerbahçe ile el sıkıştı
Aytemiz Alanyaspor ile sezonu tamamlamak ve Fenerbahçe'ye daha güçlü bir şekilde gitmek isteyen Erol Bulut ile yapılan bütün görüşmeler olumlu sonuçlandı. Yapılan teklifi kabul eden başarılı teknik adam, 2019-20 sezonunun bitmesi ile yeni sezonun planlamasını yapan Emre Belözoğlu ile birlikte yol kat edip gerekli adımları atacak.

Ersun yanal Alanyaspor'da
Fenerbahçe'nin Erol Bulut ile anlaşma sağlamasının ardından Aytemiz Alanyaspor'da boşalan teknik direktörlük görevine ise yine tecrübeli bir isim gelecek. Sarı-lacivertli takımla yollarını ayıran ve boşta olan Ersun Yanal, Alanyaspor ile söz kesti. Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye geçmesinin ardından Yanal da Alanyaspor ile sezona başlayacak. 

Lig devam ettiği için resmi açıklamalar yapılamıyor, sezonun bitimi ve kupa finalinin oynanmasının ardından resmi duyurular yapılacak.

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