Nevşehir'de traktörüyle ters yöne giren adam feci şekilde can verdi
NEVŞEHİR’in Gülşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ters yönden seyreden traktöre TIR'ın çarpması sonucu traktör sürücüsü yaşlı adam hayatını kaybetti.Abone ol
Edinilen bilgilere göre, Nevşehir’den Gülşehir’e gitmekte olan 50 AE 407 plakalı TIR ters yönden gelmekte olan Mustafa Çöl yönetimindeki 50 NF 521 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle traktör ters dönerken traktörün altında kalan 85 yaşındaki Mustafa Çöl hayatını kaybetti. Traktör altında kalan sürücüyü Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipleri güçlükle çıkartırken polis yolu trafiğe kapattı.
Öte yandan polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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