Hepsi grubunun Cemre Kemer'in son hali korkunç! Kendisini böyle savundu
Hepsi grubunun üyelerinden Cemre Kemer, son haliyle görenleri dehşete düşürdü. Kemer, gelen eleştirilere karşı savunmasını da hemen yaptı.
Bir döneme damga vuran Hepsi grubu, olaylı ayrılıklarının ardından şimdilerde yeniden bir araya gelme haberleriyle gündem olurken gruptan Cemre Kemer, görenleri adeta şoke etti. Her zaman fit haliyle dikkatleri üzerine çeken Kemer'in son hali korkunç bir hal aldı.
Son olarak seneler sonra bir araya geldiklerini ve barıştıklarını duyurmak için beraber çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesapları Instagram'dan paylaşan grubun üyelerinden Cemre Kemer, yalnız çekildiği fotoğrafları da Instagram paylaşmaya devam ediyor.
Instagram paylaşımlarında güzelliği ve fit vücuduyla ilgili olarak övgüler almaya alışmış olan Cemre Kemeri bir anda zayıflığıyla gündeme damga vurdu.
Instagram'da en son bu fotoğrafını paylaşan Cemre Kemer'in kollarındaki damarların aşırı görünür halde olması kimsenin gözünden kaçmadı.