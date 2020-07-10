Hepsi grubunun Cemre Kemer'in son hali korkunç! Kendisini böyle savundu

Bir döneme damga vuran Hepsi grubu, olaylı ayrılıklarının ardından şimdilerde yeniden bir araya gelme haberleriyle gündem olurken gruptan Cemre Kemer, görenleri adeta şoke etti. Her zaman fit haliyle dikkatleri üzerine çeken Kemer'in son hali korkunç bir hal aldı.