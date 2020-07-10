UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ilk kez 8'li final formatında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde fikstür belli oldu.Abone ol
UEFA Şampiyonlar Ligi, 8’li final formatında 12-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak.
12 gün sürecek ve tek maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacağı turnuvada, 12-15 Ağustos tarihlerinde çeyrek final, 18-19 Ağustos’ta yarı final ve 23 Ağustos’ta da final maçı oynanacak.
Bugün yapılan kura çekiminde eşleşmeler şöyle oldu:
Çeyrek final eşleşmeleri
Real Madrid - Manchester City / Lyon - Juventus
Leipzig - Atletico Madrid
Napoli - Barcelona / Chelsea - Bayern Münih
Atalanta - Paris Saint Germain
Yarı final eşleşmeleri
Real Madrid - Manchester City / Lyon- Juventus / Napoli - Barcelona / Chelsea - Bayern Münih /
Leipzig - Atletico Madrid / Atalanta - Paris Saint Germain
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