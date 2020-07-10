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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ilk kez 8'li final formatında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde fikstür belli oldu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi, 8’li final formatında 12-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

12 gün sürecek ve tek maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacağı turnuvada, 12-15 Ağustos tarihlerinde çeyrek final, 18-19 Ağustos’ta yarı final ve 23 Ağustos’ta da final maçı oynanacak.

Bugün yapılan kura çekiminde eşleşmeler şöyle oldu:

Çeyrek final eşleşmeleri

Real Madrid - Manchester City / Lyon - Juventus

Leipzig - Atletico Madrid

Napoli - Barcelona / Chelsea - Bayern Münih

Atalanta - Paris Saint Germain

Yarı final eşleşmeleri

Real Madrid - Manchester City / Lyon- Juventus  /  Napoli - Barcelona / Chelsea - Bayern Münih /

Leipzig - Atletico Madrid /  Atalanta - Paris Saint Germain

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