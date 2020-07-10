Antalya'da bina sakinleri 'Sen yapıyorsun' deyip yumruklarla saldırdı

Elinde eşya dolu poşetle ‘temizliğe geldim’ dedi

Dün öğle saatlerinde ise apartman sakinleri, içerisinde bazı eşyaların yer aldığı büyük bir poşetle eve gelen M.G.’yi apartmana sokmadı. Apartman sakinlerinden biri "Evi yaktığın yetmiyor mu" diyerek M. G.’nin üzerine yürüdü. Rusya uyruklu M. G.’ye yumruk atan apartman sakinine araya giren diğer vatandaşlar engel olmaya çalıştı. "Niye geldin" diye soran apartman sakinine M.G., “Temizliğe geldim. Niye yakıyorsun değil, nasıl yandı demiyorsun. Konuş önce. Ev yanana kadar neredeydin” diyerek karşılık verdi.