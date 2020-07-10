Birleşik Kamu-İş sendikasından emekli ve memur için zam talebi

Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık, enflasyon rakamların gerçeği anlattığını belirterek "Gerçek enflasyona göre zam istiyoruz" dedi.

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Ekonomik krizle birlikte salgının yarattığı devasa ekonomik ve sosyal hayat tahribatının her geçen gün belirginleştiğini belirten Balık, “Gelir kaybını gidermeye yönelik ekonomik desteklerin çok zayıf kalması ciddi bir yoksullaşma ve gelir eşitsizliğini yaratmıştır” dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır'ın haberine göre Balık, işten çıkarmanın yasaklanmasına karşın martta 22 milyon 21 bin olan aktif sigortalı sayısının, nisanda 21 milyon 382 bin kişiye gerilediğini, nisanda aktif sigortalı sayısının 639 bin kişi azaldığını dile getirdi Balık, “Aktif sigortalı sayısı son üç yılda nüfustaki yaklaşık 3 milyonluk artışa karşın 2016 seviyelerine geriledi” dedi.

Balık, 4/a kapsamında sigortalı işçi sayısının son dört yılın en düşük seviyesine düştüğünü, Nisan 2016’da 15 milyon 355 bin 158 sigortalı işçi varken bu sayının Nisan 2017’de 16 milyon 369 bin 73’e çıktığını, Nisan 2018 ve Nisan 2019’da sigortalı işçi sayısı sürekli düşse de 16 milyonun üzerinde kaldığını, Nisan 2020’de ise bu sayının 15 milyona gerilediğine dikkat çekti.

Balık, konfederasyon olarak yaptıkları araştırmaya göre enflasyonda son bir yıllık artışın yüzde 26.5 olduğunu vurguladı. Balık’ın verdiği bilgiye göre, 3 bin 605 lira olan en düşük memur (bekar) maaşı zamla birlikte 3 bin 812 TL’ye çıkacak.

Evli, eşi çalışmayan, 0-6 yaş grubu çocuk yardımı dahil memur maaşı da 4 bin liradan 4 bin 230 liraya yükselecek. Ek ödemeler dahil şu anda 2 bin 661 lira olan en düşük memur emekli aylığı 2 bin 814 liraya çıkacak.