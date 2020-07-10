Konya'da komşu ailelerin silahlı 'arazi' kavgası: Yaralılar var

KONYA'nın Emirgazi ilçesinde, komşu iki aile arasında mera arazisindeki anlaşmazlık nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 5 kişi yaralandı. Kavgaya karıştığı öne sürülen 10 kişi, gözaltına alındı.

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KONYA'da komşu iki aile arasında anlaşmazlık nedeniyle kavga çıktı. Çıkan kavgada silahlar konuştu ve 5 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Emirgazi'ye bağlı Yamaç Mahallesi'nde meydana geldi. Ishak A. (65), iddiaya göre, mera arazisini traktörüne bağladığı pullukla sürdüğü sırada komşusu Necati O. (40) da "Neden burayı sürüyorsun?" diyerek tepki gösterdi.

Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma, aile fertlerinin de dahil olmasıyla kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu İshak A., Hüseyin A. (67), Mahmut A. (57), Necati O. ve Şenay O. (34) vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı 5 kişi, Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri de olaya karıştığı öne sürülen 10 kişiyi gözaltına aldı.