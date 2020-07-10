HSK 26 hakim ve savcıyı meslekten attı! Gerekçesi: FETÖ
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 26 hakim ve savcı FETÖ soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırıldı...Abone ol
HSK 2. Dairesi, FETÖ ile iltisak ve irtibatları nedeniyle 26 hakim ve savcıyı görevden uzaklaştırdı. Görevden alınan hakim ve savcıların ankesörlü ve ardışık arama sistemini kullandıkları, itirafçı ifadelerinde isimlerinin geçtiği tespit edildi.
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