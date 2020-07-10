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Dudullu-Bostancı metrosunun 2021 yılı sonunda bitirilmesi planlanıyor

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yüzde 65'i tamamlanan Dudullu-Bostancı metro hattını 2021 yılının sonunda hizmete açmak istediklerini bildirdi. Saatte 90 bin yolcunun seyahat edebileceği hat ile Dudullu-Bostancı arası 21 dakikaya inecek.

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Ekrem İmamoğlu, 13 istasyonlu ve 14,3 kilometre uzunluğundaki Dudullu-Bostancı metro hattının 2021 yılının sonunda hizmete açmak istediklerini bildirdi.

Ümraniye, Ataşehir, Kadıköy ve Maltepe ilçelerinden geçen metro projesiyle, saatte çift yönde 90 bin yolcu seyahat edebilecek.

Tamamlandığında Dudullu-Bostancı arasını 21 dakikaya indirecek hat, deniz ulaşımı, Marmaray ve Kadıköy-Kartal-Tavşantepe metrosu ile Ümraniye-Çekmeköy metrosuna entegre olacak.

İBB'den havai fişek kararı

Sakarya'da yaşanan patlama sonrasında gündeme gelen hava fişek kullanımıyla ilgili sorularını yanıtlayan İmamoğlu, bundan sonra havai fişek kullanmayacaklarını belirtti.

İmamoğlu, "Biz bundan sonra hiçbir etkinliğimizde havai fişek kullanmayacağız. Bunun farklı yöntemlerini buluruz." diye konuştu.

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