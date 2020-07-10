Dudullu-Bostancı metrosunun 2021 yılı sonunda bitirilmesi planlanıyor

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yüzde 65'i tamamlanan Dudullu-Bostancı metro hattını 2021 yılının sonunda hizmete açmak istediklerini bildirdi. Saatte 90 bin yolcunun seyahat edebileceği hat ile Dudullu-Bostancı arası 21 dakikaya inecek.

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Ekrem İmamoğlu, 13 istasyonlu ve 14,3 kilometre uzunluğundaki Dudullu-Bostancı metro hattının 2021 yılının sonunda hizmete açmak istediklerini bildirdi.

Ümraniye, Ataşehir, Kadıköy ve Maltepe ilçelerinden geçen metro projesiyle, saatte çift yönde 90 bin yolcu seyahat edebilecek.



Tamamlandığında Dudullu-Bostancı arasını 21 dakikaya indirecek hat, deniz ulaşımı, Marmaray ve Kadıköy-Kartal-Tavşantepe metrosu ile Ümraniye-Çekmeköy metrosuna entegre olacak.