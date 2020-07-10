Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi yolculuğunda muhtemel rakipleri belli oldu... İstanbul takımı son 16 turunu atlaması halinde Manchester United - LASK Linz maçının galibiyle karşılaşacak.Abone ol
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde UEFA Avrupa Ligi kura çekimi gerçekleşti.
Başakşehir, son 16 turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Danimarka'nın Kopenhag takımını elemesi halinde çeyrek finalde Manchester United - LASK Linz maçının galibiyle karşılaşacak.
Başakşehir bu turu da geçmesi halinde yarı finalde Wolverhampton - Olympiakos / Sevilla - Roma eşleşmelerinin galibiyle final mücadelesi verecek.
UEfa Avrupa Ligi Çeyrek final eşleşmeleri şöyle oldu:
Shakhtar Donetsk - Wolfsburg / Basel - Eintracht Frankfurt
Manchester United - LASK Linz / Copenhagen - BAŞAKŞEHİR
Inter - Getafe / Bayer Leverkusen - Rangers
Wolverhampton - Olympiakos / Sevilla - Roma
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