Konya'da eğlence merkezine polis baskını! 45 kişiye cezalar yağmur gibi yağdı

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında mart ayında kapanmalarına karar verilen nargile salonu, eğlence merkezi, gece kulübü, bar gibi tütün ürünlerinin yaygın olarak kullanıldığı mekanlar, normalleşme sürecinde bir süre daha kapalı tutuluyor. Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Musalla Bağları Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinin açık olduğu bilgisini alınca, baskın düzenledi.