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ORC son seçim anketini paylaştı yeni partilerin oy oranlarına bakın!

ORC'nin son seçim anket sonuçları yine çok konuşulacak. AK Parti'nin oyu yüzde 37.3 çıkarken, MHP'nin oyu 13 oldu. Ali Babacan'ın Deva partisinin Davutoğlu'nun Gelecek partisinden fazla oy aldığı görüldü.

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Kamuoyu araştırma şirketlerinden seçim anketleri gelmeye devam ediyor. İktidar cephesinden "erken seçim yok" açıklamaları gelse de, tartışmalar gündemdeki yerini koruyor.

Mayıs'ta AK Parti'nin oy oranını yüzde 30.7 gösteren Metropoll'un anketinin aksine ORC'nin son anketi bambaşka bir sonuç verdi.

ORC Araştırma şirketi de, 15 Haziran – 08 Temmuz 2020 tarihleri arasında 81 İl’de 53560 kişi ile anket yaptı.

Ankete katılanlara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yönlendirildi.

Cumhur ittifakı yüzde 50.3

Bu pazar genel seçim olsa kime oy verirsiniz sorusuna gelen cevaplar, AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'ndan yana oldu.

AK Parti ile MHP'nin toplam oy oranının yüzde 50.3 olduğu görüldü.

CHP'nin oyunda fazla bir değişiklik gözlenmezken ittifak ortağı İYİ Parti'deki düşüş dikkatlerden kaçmadı.

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