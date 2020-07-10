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CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'ın makam odası haczedildi

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nde Başkan Zeydan Karalar'ın makam koltuğu, masası ve odadaki koltuklar icra yoluyla haczedildi.

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CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'a haciz şoku.. Haciz nedeniyle Başkan Karalar'ın makam odasında ne var ne yok götürüldü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Zeydan Karalar “Makam odası gerekmiyordu. Her sokak benim için makam odasıdır” dedi.

Karalar sözlerini şöyle sürdürdü:

2016 yılından kalan bir borç… Son 6 ay içerisinde 6.5 milyon lirasını ödedik. 5.8 milyon borcumuz kalmıştı.

Aniden makam odasındaki koltuğu bile haczedeceklerini söyleyip gelip götürdüler..

Şimdi odamda hiçbir şey yok. İşte böyle bir belediye teslim aldık. Belediyenin durumunu anlatırken işte gerçek tablo böyleydi.

Dün başka bir firma gelip 2016 yılındaki borcuna karşılık makam odasını boşaltacağını söylemişti. Bu firma öncelik aldı her şeyimizi alıp gittiler.

Başkan Karalar konuya ilişkin kapsamlı bir basın açıklaması yapacak.
 

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