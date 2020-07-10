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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
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iPhone ve iPad’lerde birçok uygulama çöktü

Apple’ın ürettiği iOS işletim sistemli telefonlar ve tabletlerde bazı uygulamalar çöktü. iOS işletim sistemi kullanan telefon ve tabletler, Facebook’tan kaynaklanan bir hata nedeniyle birçok uygulamayı açamıyor.

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Söz konusu hatanın Facebook kütüphanesinden kaynaklandığını öğrenildi. Facebook, konu hakkında çalışma yaptıklarını bildirdi.

Uygulamalar açılmıyor

Bugün öğlen saatlerinden itibaren iOS işletim sistemli cihaz kullanan kişiler, cihazlarındaki bazı uygulamaların çalışmadığını gördü. Çalışmayanlar arasında Spotify ve Getir gibi uygulamalar da yer alıyor. Bu uygulamalar, açılmaya çalışıldığında hata vermeden çöküyor. Ancak 6-7 deneme ardından açılabiliyor.

Kütüphane uygulamaları çöküyor

FB SDK Core Kit ismindeki kütüphane uygulamaların çökmesine neden oluyor. Sorun sadece Türkiye’deki değil tüm dünyadaki kullanıcıları etkiliyor.

Facebook, kütüphanedeki hatayı gidermek için çalışmaya başladı.

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