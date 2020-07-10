Selimiye Camisi'nde sosyal mesafeye uyularak cuma namazı kılındı
TÜRK-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi'nde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede normalleşme sürecinde sosyal mesafeye uygun şekilde cuma namazı kılındı.Abone ol
Selimiye Camisi'nde sosyal mesafeye uygun şekilde cuma namazı kılındı.
Selimiye Camisi'ne cuma namazı kılmak için gelenlerin ilk önce vücut sıcaklığı görevlilerce ölçüldü. Camiye gelenlere Edirne Belediyesi ekipleri tek kullanımlık seccade ve dezenfektan verdi.
Daha sonra camide sosyal mesafe kuralına uyarak saf tutan vatandaşlar, ezan okunana kadar verilen vaazı dinledi.
Sosyal mesafe nedeniyle cami içerisinde yer kalmayınca bazı vatandaşlar namazını iç ve dış avluda kıldı.