Süper Lig'de Fenerbahçe-Sivasspor maçının hakemi değişti!
TFF'den gelen hakem değişikliği açıklamasında; Fenerbahçe-Sivasspor mücadelesinin yeni hakemi Ali Palabıyık oldu.Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Sivasspor maçının hakemi değişti.
Daha önce Abdülkadir Bitigen yönetecekti
Daha önce Abdülkadir Bitigen'in yöneteceği duyurulan karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek...
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