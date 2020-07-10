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Süper Lig'de Fenerbahçe-Sivasspor maçının hakemi değişti!

TFF'den gelen hakem değişikliği açıklamasında; Fenerbahçe-Sivasspor mücadelesinin yeni hakemi Ali Palabıyık oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Sivasspor maçının hakemi değişti.

Daha önce Abdülkadir Bitigen yönetecekti

Daha önce Abdülkadir Bitigen'in yöneteceği duyurulan karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek...

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