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Zlatan Ibrahimovic ayrılık sinyalleri verdi

Milan'ın 38 yaşındaki yıldızı Zlatan Ibrahimovic sezon sonunda takımdan ayrılma sinyalleri vererek "Koronavirüs emekli olmam gerektiğini hatırlattı" dedi.

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La Gazzetta dello Sport'a röportaj veren Ibrahimovic, kulübün ve kendisinin içinde bulunduğu durumu değerlendirdi.

"Emekli olmam gerektiğini hatırlattı"

Geleceğine dair sinyaller de veren İsveçli golcü, ''Bana Amerika'da emekli olmanın çok kolay olduğunu söylediler, ben de Milan'a geldim. Tamamen tutku için buradayım. Ardından Covid-19 durumu beni düşündürdü ve belki de emekli olmam gerektiğini hatırlattı. Sonrasında neyse ki sahalara döndük'' dedi.

''Ibra, Avrupa Ligi futbolcusu değil"

Milan'dan ayrılma konusunda sinyaller veren Ibrahimovic, ''Ibra futbol oynamak için doğdu ve bu alanda hala en iyisi. İki ay içinde ne hisettiğimi ve kulüpte neler olduğun göreceğiz. Eğer durum buysa beni gelecek sezon Milan'da görmeniz pek mümkün değil. Ibra, Avrupa Ligi futbolcusu değil ve Milan da Avrupa Ligi kulübü değil.'' dedi.

''Fırsatlara kapıları kapatmayı sevmem"

İbrahimovic, ''Milan'dan sonra başka bir kulüpte oynayıp oynamaycağımı bilmiyorum. Fırsatlara kapıları kapatmayı asla sevmem. Sadece kontrole sahip olduğum bir yere gideceğim. Kelimelerin değersiz olduğu bir yere gitmeyeceğim'' dedi.

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