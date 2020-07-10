Sarıyer'de 500 metrekarelik ormanlık alan yanarak kül oldu!
İSTANBUL Sarıyer'de ormanlık alanda çıkan yangın 1 saatte ancak kontrol altına alınabildi. 500 metrekarelik alanın yandığı belirtilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı...
Yangın, saat 12.00 sıralarında Sarıyer Ayazağa Yeni Mezarlık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.
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Ekipler hemen olay yerine geldi
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 500 metrekarelik alana müdahale etmeye başladı.
Yangın yerinde bu görüntüler kaydedildi:
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Havadan ve karadan müdahale edildi
Ekiplerin yangın söndürme helikopteri ile havadan ve karadan müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alındı.
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Öte yandan, yangını çıkarttığı iddia edilen bir şahıs ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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