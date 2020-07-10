BIST 114.145
DOLAR 6,87
EURO 7,77
ALTIN 398,22
HABER /  YEREL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?

Konya'da çarşı karıştı! İki grup güpegündüz birbirine ateş açtı

Demirören Haber Ajansı

KONYA'da çarşıda meydana gelen silahlı kavgada; aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup çatıştı. Çatışmada 9 kişi yaralanırken 5 kişi gözaltına alındı. Ayrıca yaralılardan 2'sinin durumunun kritik olduğu belirtildi.

Abone ol

Olay, saat 12.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Selimiye Caddesi'nde meydana geldi. Melike Hatun Çarşısı'nda, aralarında husumet olduğu öne sürülen iki grup, bilinmeyen nedenle kavga etti.

Bölgeden geçen 4 kişi de mermilerin hedefi oldu

Taraflar, esnaf ve müşterilerin yoğun olarak bulunduğu alanda birbirlerine silahlarla ateş açtı. Olayda 4'ü bölgeden geçen toplam 9 kişi, çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adem Ç. (32), Cumali K. (47), Hüseyin Ç. (57), Bayram B. (33), Nurdoğan B. (37), Emrullah T. (39), M.Ş. (16), İsmail Y. (22) ve Zeynep Y. olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

2 kişinin hayati tehlikesi var

Tedaviye alınan yaralılardan Adem Ç. ve Cumali K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olaya karıştıkları tespit edilen 5 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ozan Güven'in dövdüğü Deniz Bulutsuz'un o geceye dair yeni fotoğrafları ortaya çıktı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
ORC son seçim anketini paylaştı yeni partilerin oy oranlarına bakın!
CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'ın makam odası haczedildi
AK Parti içinden kulis: Babacan kur gibidir, dolar yükselirse yükselir, düşerse düşer
Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Kılıçdaroğlu'ndan Ayasofya çıkışı: Açacaksan aç kardeşim
Dudullu-Bostancı metrosunun 2021 yılı sonunda bitirilmesi planlanıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Afganistan'da savaş uçağı düştü
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kırım açıklaması
Zlatan Ibrahimovic ayrılık sinyalleri verdi
Selimiye Camisi'nde sosyal mesafeye uyularak cuma namazı kılındı
iPhone ve iPad’lerde birçok uygulama çöktü
Mendebur Lemur kimdir kaç yaşında Exatlon Challenge Hakan kilosu kaç?
Yorumlar