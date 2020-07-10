Ozan Güven'in dövdüğü Deniz Bulutsuz'un o geceye dair yeni fotoğrafları ortaya çıktı
13 Haziran’da Deniz Bulutsuz’un Ozan Güven’in evinde yaşadığı şiddet olayına dair yeni fotoğraflar ortaya çıktı, Bulutsuz'un olay gecesi yaşadığı dehşet gözler önüne serildi.
Ozan Güven'ın dövdüğü eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'un yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda Deniz Bulutsuz'un vücudunda çok sayıda morluk, çürük, yara bere bulunurken, yaşadığı olayı arkadaşlarından ve çevresinden gizlediği öğrenildi.
Sözcü'den Hayatı Arıgan'ın haberine göre; vücudunda çürük olmayan yer kalmayıncaya kadar şiddet gördüğü görülen Deniz Bulutsuz'un güneş gözlüğü ile dolaştığı, kolundaki morlukları gören arkadaşlarının ''Ne oldu?'' sorusuna, ''Motordan düştüm'' diye cevap verdiği öğrenildi.
Utancından olayı kimseye anlatayan ve tedavi için hastaneye gitmeyen Deniz Bulutsuz, olaydan 5 gün sonra Ozan Güven'den şikayetçi olmuştu.
Deniz Bulutsuz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kadına Şiddet Bürosu'na giderek ünlü oyuncu Ozan Güven hakkında ‘Kasten öldürmeye teşebbüs', ‘Hürriyetten yoksun bırakma' ve ‘Hakaret' uçlarından yargılanmasını istemişti.