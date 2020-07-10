Ozan Güven'in dövdüğü Deniz Bulutsuz'un o geceye dair yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Sözcü'den Hayatı Arıgan'ın haberine göre; vücudunda çürük olmayan yer kalmayıncaya kadar şiddet gördüğü görülen Deniz Bulutsuz'un güneş gözlüğü ile dolaştığı, kolundaki morlukları gören arkadaşlarının ''Ne oldu?'' sorusuna, ''Motordan düştüm'' diye cevap verdiği öğrenildi.