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Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında, Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Tüm inleri başlarına yıkılana dek operasyonlarımız devam edecek" denildi.

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